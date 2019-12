Die Feuerwehr rückte mit sechs Fahrzeugen und 19 Einsatzkräften aus (Symbolbild). (Björn Hake)

Stuhr-Brinkum. Ein Wohnwagen und ein Kleintransporter haben in der Nacht zu Freitag in Brinkum gebrannt. Die zuständige Ortsfeuerwehr und der Rettungsdienst waren um 2.45 Uhr zu dem Einsatzort gerufen worden. Im Bereich Alte Heerstraße hatten mehrere Anwohner einen unklaren Feuerschein gemeldet. Vor Ort fanden die Feuerwehrleute einen in Vollbrand stehenden Wohnwagen sowie einen brennenden Kleintransporter vor, teilt deren Sprecher Christian Meinen mit. Mehrere Trupps unter Atemschutz löschten das Feuer ab. Zwei Gasflaschen aus dem Fahrzeug wurden geborgen, um eine mögliche Explosion zu verhindern. Nach drei Stunden rückte die Feuerwehr, die mit 19 Kräften und sechs Fahrzeugen vor Ort war, wieder ab.