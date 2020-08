Der Unfall ereignete sich in Rehden (Symbolbild). (Björn Hake)

Rehden. Bei einem Verkehrsunfall in Rehden ist am Freitagabend gegen 21.45 Uhr ein junger Wolf getötet worden. Das berichtet die Polizei. Das Tier starb nach der Kollision mit einem Auto an der Düversbrucher Straße.