Die Firma Wolters Reisen wechselt den Eigentümer. (Michael Galian)

Die Ferienhaus- und Rundreise-Firma Wolters Reisen mit Sitz in Brinkum und Düsseldorf bekommt einen neuen Eigentümer. Wie aus einer Mitteilung der Tui-Group, zu der Wolters Reisen seit mehreren Jahren gehört, hervorgeht, verkauft der weltweit agierende Touristikkonzern die Stuhrer Firma an das Frankfurter Unternehmen E-Domizil.

Der Verkaufsvertrag wurde nach Unternehmensangaben am Montag in Frankfurt unterzeichnet. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart, heißt es weiter.

Der Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der notwendigen behördlichen Genehmigungen und soll Ende Januar 2020 erfolgen, heißt es von der Tui-Group zu dem Verkauf. Über eine Beteiligungsgesellschaft lag der Anteil des Tui-Konzerns an Wolters bei 100 Prozent. Mit dem Verkauf will sich Tui nach eigenen Angaben vermehrt auf das Kerngeschäft mit Hotels, Kreuzfahrten und Aktivitäten in den Urlaubsdestinationen fokussieren. Wolters Reisen mit seinen 250 Mitarbeitern ist hingegen auf Ferienhäuser und Rundreisen nach Nordeuropa spezialisiert. „Wolters Reisen hat keine oder nur wenige Synergien mit dem Kerngeschäft der Tui. Mit dem neuen Eigentümer bieten sich künftig mehr Zukunftsperspektiven für das Unternehmen und zusätzliche Entwicklungsmöglichkeiten für die Mitarbeiter“, heißt es von Seiten der Tui. Von der Firma Wolters Reisen war am Montag niemand für eine Stellungnahme zu erreichen.

Der neue Eigentümer E-Domizil ist eine hundertprozentige Tochter der E-Hoi-Gruppe. Diese beschäftigt rund 350 Mitarbeiter in Deutschland, den Niederlanden, der Schweiz und Belgien. Neben dem Ferienhausgeschäft unter der Hauptmarke E-Domizil betreibt die Gruppe ein Kreuzfahrtgeschäft unter dem Namen E-Hoi und ein Rundreisengeschäft unter der Marke E-Kolumbus. Die Gruppe ist nach wie vor Eigentum der Gründer und unter der Führung des geschäftsführenden Gesellschafters Detlev Schäferjohann.