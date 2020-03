Sechs Infizierte konnten die Quarantäne bereits wieder verlassen (Symbolbild). (Jean-Christophe Bott/DPA)

Landkreis Diepholz. Im Landkreis Diepholz ist die Zahl der bestätigten Corona-Fälle auf 90 gestiegen, insgesamt 305 Kontaktpersonen wurden ermittelt, heißt es von der Verwaltung. Die Erkrankungen verteilen sich mit 21 Fällen in der Gemeinde Weyhe, 14 in der Gemeinde Stuhr, 13 in Diepholz, zehn in Bassum, sieben in Syke und fünf in Twistringen sowie 20 weiteren Fällen im restlichen Landkreisgebiet. Aktuell befinden sich neun Corona-Patienten in stationärer Behandlung, davon werden vier intensivmedizinisch behandelt. Beatmungspflichtige Patienten werden in der Klinik Bassum behandelt. Sechs Quarantänen konnten bereits beendet werden, heißt es von der Landkreisverwaltung weiter.