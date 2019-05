Das Mia-Ticket für Weyhe ist weiter auf Erfolgskurs. (Frank Thomas Koch)

Weyhe. Einen Sprung nach oben hat die Zahl der verkauften Mia-Abos in der Gemeinde Weyhe erneut gemacht. Seit dem Start des Projektes „Mia für Weyhe“ im August 2018 ist die Zahl von 518 auf 613 Abos angestiegen. Das entspricht bislang 95 Neutickets im Saldo, also insgesamt einem Plus von 18 Prozent. Somit rückt das Ziel von 100 zusätzlichen Abos, das sich die Gemeinde gesetzt hatte, schon jetzt in greifbare Nähe. Dabei sollte es bis Projektende im September 2020 erreicht werden. Wobei die Zahl von Anfang an sehr ambitioniert gewesen sei, wie Weyhes Bürgermeister Andreas Bovenschulte betont: „Wir sind nicht ernsthaft davon ausgegangen, dass es erreicht wird.“ Und auch Max Serzisko, bei der Gemeinde für das Modellprojekt verantwortlich, sagt: „So etwas ist sonst nur langfristig zu erreichen.“ Laut Bovenschulte rücke man in die Nähe dahin, dass sich das Projekt selbst refinanzieren könnte. Genaue Gegenrechnungen gibt es dazu derzeit nicht, doch der Weyher Rathauschef hofft, dass das Projekt Signalwirkung hat. Seit Einführung des „Mia für Weyhe“ gab es stetige Zuwächse – zwischen Februar und Mai war es zuletzt ein Plus von 22 Tickets.

Zur Erinnerung: In Zusammenarbeit mit dem Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (VBN), dem Zweckverband Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (ZVBN) und dem Kommunalverbund Niedersachsen/Bremen wurde das sogenannte Einwohnerticket eingeführt. Dabei erhalten Nutzer das Mia-Ticket 15 Prozent günstiger als es sonst der Fall wäre. Die Gemeinde übernimmt den Differenzbetrag.

Die Kampagnen, um das Mia-Ticket für die Weyher zu vermarkten, laufen derweil weiter, wie Max Serzisko verkündet. Das Modellprojekt zeigt laut Bovenschulte schon jetzt: „Die Trendwende ist da.“ Für ihn ist es ein Zeichen, dass mehr Menschen durch Anreize bereit sind, den öffentlichen Nahverkehr längerfristig zu nutzen. „Es zeigt, dass man die Preise senken kann und mit steigenden Nutzerzahlen belohnt wird“, sagt er.