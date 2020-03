Im Landkreis Diepholz konnten 62 Menschen aus der Quarantäne entlassen werden. (DENIS BALIBOUSE)

Landkreis Diepholz. Insgesamt beläuft sich die Zahl der bestätigten Corona-Fälle im Landkreis Diepholz auf 138 und ist damit gegenüber den Angaben vom Sonntag um zwölf angestiegen. Die Erkrankungen verteilen sich mit 27 Fällen in der Gemeinde Weyhe, 21 in der Stadt Sulingen, 20 in der Gemeinde Stuhr, 15 in der Stadt Diepholz, 13 in der Stadt Bassum, 11 in Syke, jeweils acht in der Stadt Twistringen und der Samtgemeinde Altes Amt Lemförde, fünf in der Samtgemeinde Barnstorf sowie zehn weiteren Fällen im Landkreis. 62 Corona-Patienten im Landkreis Diepholz sind inzwischen aus der Quarantäne entlassen worden. Somit beläuft sich die Zahl der aktuell mit dem Coronavirus infizierten Patienten auf 74. In stationärer Behandlung befinden sich aktuell 19 Patienten mit einem Corona-Verdacht oder einer bestätigten Infektion, davon werden neun intensivmedizinisch behandelt. Der Landkreis verweist darauf, dass das Land Niedersachsen am vergangenen Freitag die Allgemeinverfügung durch die Niedersächsische Verordnung zur Beschränkung sozialer Kontakte anlässlich der Corona-Pandemie ersetzt hat. Die Verordnung regelt die Beschränkung von sozialen Kontakten und umfasst unter anderem die Regelungen zum Aufenthalt im öffentlichen Raum, die Beschränkung auf eine Höchstzahl

von zwei Personen sowie Erleichterungen für Teile des Einzelhandels. Zu den wesentlichen Änderungen zählt, dass nun auch der Betrieb von Kantinen untersagt ist, jedoch ein Außer-Haus-Verkauf unter Einhaltung der Abstandsregelungen weiterhin erlaubt ist. Behandlungen durch Physiotherapeuten oder andere medizinische Fachberufe müssen jetzt nur noch ärztlich veranlasst sein. Die Entscheidung, ob die Behandlung unaufschiebbar ist, obliegt dem Physiotherapeuten. Baumärkten, Gartenfachmärkten und Gartenbaumärkten ist der Verkauf an Privatkunden weiterhin untersagt, allerdings ist im Wege einer Fernbestellung die Auslieferung gestattet. Auch die Teilnahme an Hochzeitsfeiern ist im engsten Familienkreis erlaubt.