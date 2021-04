Bei der Polizei gingen am Wochenende zahlreiche Anfragen von Bürgern zur Maskenpflicht in Teilen der Stadt Sulingen ein (Symbolbild). (Marijan Murat/DPA)

Sulingen. Die Polizei hat am Wochenende vielen Bürgern am Telefon Fragen zur Maskenpflicht in Teilen Sulingens beantworten müssen. Allein am Sonnabend seien es mehr als 50 Anfragen gewesen, so die Beamten. Vielen Anrufern waren die Örtlichkeiten nicht klar oder es war fälschlicherweise von nur einem Zeitfenster für die Maskenpflicht ausgegangen. „Bei den ersten Kontrollen in den Nächten und am Sonntag hielt sich der überwiegende Teil der Angetroffenen an die Maskenpflicht“, so die Polizei. Hier und da sei auf das Tragen der Maske hingewiesen worden. „Wir sind bislang aber ganz zufrieden mit der Akzeptanz der Maskenpflicht“, sagt Polizeisprecher Thomas Gissing. Auch sei die Polizei auf Uneinsichtige und Wiederholungstäter getroffen, die keine Maske tragen wollten. Insgesamt neun Platzverweise hat die Polizei ausgesprochen und etwa die gleiche Anzahl an Anzeigen geschrieben. Auch in den kommenden Tagen und Nächten werde die Polizei verstärkt auf die Einhaltung der Maskenpflicht achten, die der Landkreis aufgrund des hohen Infektionsgeschehens verhängt hatte. Gissing betont: „Neben aufklärenden Gesprächen werden aber auch Verstöße konsequent verfolgt.“