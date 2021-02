Zbyszko Szmaj ist im Alter von 86 Jahren gestorben. (Otto Kähler)

Ostrzeszów/Stuhr. Traurige Nachrichten aus Stuhrs Partnergemeinde Ostrzeszów: Wie die Stuhrer Gemeindeverwaltung berichtet, ist am 1. Februar der ehemalige Bürgermeister der Stuhrer Partnerstadt und einer der Väter der Städtepartnerschaft Zbyszko Szmaj im Alter von 86 Jahren gestorben. Szmaj war gemeinsam mit dem damaligen Stuhrer Bürgermeister Wilfried Huntemann Mitbegründer der 2001 unterzeichneten Partnerschaft zwischen Ostrzeszów und Stuhr. Auch der erste Kontakt im Jahr zuvor entstand auf seine Initiative, heißt es von der Gemeinde.

So fuhr im November 2000 eine kleine Delegation aus Rat und Verwaltung der Gemeinde Stuhr nach Polen, im April 2001 kam eine kleine polnische Delegation unter der Leitung von Zbyszko Szmaj zum Gegenbesuch. Nach diesen beiden Erstbegegnungen wurden eine Städtepartnerschaft vereinbart und die Verträge unterschrieben. Ein halbes Jahr später, am 27. März 2002, wurde in Stuhr der Freundschafts- und Förderverein Stuhr-Ostrzeszów (FFVSO) gegründet. Kurz darauf folgte die Gründung des Pendants auf polnischer Seite. Es gab regelmäßige Austauschbegegnungen von Ratsmitgliedern, Verwaltungsangehörigen und Vereinsmitgliedern in beiden Kommunen, an denen Zbyszko Szmaj regelmäßig teilnahm.

„Zbyszko Szmaj war ein sehr engagierter und warmherziger Mensch“, heißt es aus der Stuhrer Verwaltung. Stuhrs Wirtschaftsförderer Lothar Wimmelmeier erinnert Szmaj als „Brückenbauer“. Er habe die Partnerschaft immer weiter ausgebaut, sagt er. Und auch Otto Kähler vom Freundschafts- und Förderverein Stuhr-Ostrzeszów trauert um einen Freund: „Er war ein äußerst liebenswerter Mensch, klug und sehr bescheiden. Jede Begegnung, jedes Gespräch mit ihm war eine persönliche Bereicherung. Er war ein zuverlässiger Freund und Förderer unserer Partnerschaft, für die er sich bis zu seinem Tod engagierte.“

Ein Nachruf in polnischer Sprache, den Kähler übersetzt hat, ist auch auf der Internetseite der Stadt Ostrzeszów zu finden. Dort heißt es unter anderem: „Im Prinzip blieb Herr Zbyszko Szmaj bis zum Ende seines Lebens ein sehr aktives Mitglied des gesellschaftlichen Lebens der Gemeinde Ostrzeszów. Dank seiner Fähigkeiten beeindruckte er immer wieder alle mit Ideen, Energie und kreativer Begeisterung. Viele Jahre lang konnten wir auf sein Wissen, seine Erfahrung und seine Hilfe zählen. Er war immer bescheiden, immer nah an den Menschen. Sein Ableben ist ein großer, unwiederbringlicher Verlust.“