Unter anderem an der KGS Leeste gab es einen neuen Corona-Fall (Symbolbild). (Tom Weller/DPA)

Sechs Neuinfektionen mit dem Coronavirus meldete der Landkreis Diepholz am Freitag. Bei weiteren zehn positiv Getesteten im Landkreis ist zudem die britische Mutation nachgewiesen worden. Gegenwärtig verzeichnet der Kreis 105 Fälle, bislang gab es insgesamt 4601 Nachweise.

In einer neunten Klasse der Kooperativen Gesamtschule Leeste hat sich überdies ein Corona-Fall bestätigt. Die betroffenen Kontakte befinden sich in Quarantäne, teilte der Landkreis am Freitag mit. Aktuell befinden sich 884 Menschen im Landkreis insgesamt in Quarantäne. 4412 Menschen, bei denen das Virus nachgewiesen worden war, haben die Quarantäne inzwischen wieder verlassen. 84 Menschen sind bisher im Landkreis in Verbindung mit dem Virus gestorben.

In den Kliniken des Landkreises werden zurzeit 13 Patienten mit einem Corona-Verdacht oder einer laborbestätigten Infektion behandelt. Ein Patient wird intensivmedizinisch ohne Beatmung versorgt. Der Inzidenzwert für den Landkreis Diepholz, der online unter www.niedersachsen.de/Coronavirus/aktuelle_lage_in_niedersachsen einsehbar ist, lag laut Niedersächsischen Landesgesundheitsamt am Freitag (Stand: 9 Uhr) bei 40,1.