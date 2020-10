Landkreis Diepholz

Zehn neue Corona-Fälle

Eike Wienbarg

Der Landkreis Diepholz hat am Freitag zehn neue Corona-Fälle vermeldet. Eine Gruppe einer Kindertageseinrichtung in der Samtgemeinde Altes Amt Lemförde wurde vorsorglich in Quarantäne geschickt.