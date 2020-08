Den Schaden schätzt die Polizei auf 1500 Euro (Symbolbild). (Björn Hake)

Weyhe-Leeste. In der Nacht von Freitag auf Sonnabend haben unbekannte Täter in der Zeit von 23 bis 2 Uhr mehrere Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen verursacht. Nach weiteren Polizeiangaben wurden mindestens sieben geparkte Fahrzeuge beschädigt. An drei Autos wurden Kennzeichen entwendet beziehungsweise abgerissen, es wurden Außenspiegel und Scheibenwischer abgerissen und ein Motorrad umgekippt. Alle Fahrzeuge waren auf Grundstücken der Straße Rumpsfelder Heide oder Hauptstraße abgestellt. Den entstandenen Schaden schätzen die Beamten auf 1500 Euro.