Die Beamten brachten die drei Täter auf die Dienststelle (Symbolbild). (Björn Hake)

Weyhe-Erichshof. Eine größere Gruppe von vermutlich fünf Personen hat am Montag gegen 17.20 Uhr aus einem Verbrauchermarkt an der Bremer Straße in Erichshof Zigaretten gestohlen. Bei der Flucht konnten jedoch drei der fünf Täter im Alter von 21, 22 und 35 Jahren laut Polizeiangaben von mehreren Zeugen gestoppt werden. Sie wurden zur Dienststelle gebracht. Die zwei weiteren Diebe entkamen vermutlich im Durcheinander, heißt es weiter in der Mitteilung der Polizei.