Die Polizei hat Ermittlungen gegen eine 79-jährige Autofahrerin wegen Unfallflucht aufgenommen. (Symbolbild) (Jannis Grosse)

Weyhe-Leeste. Eine 79-jährige Pkw-Fahrerin aus Weyhe hat am Dienstag gegen 11.45 Uhr beim Ausparken auf dem Parkplatz Henry-Wetjen-Platz in Leeste ein Auto beschädigt und war dann ohne zu zögern Richtung Ausfahrt gefahren. Das teilte die Polizei mit. Zeugen, die den Unfall beobachtet hatten, konnten die Autofahrerin noch an der Ausfahrt anhalten. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort eingeleitet. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von zusammen rund 5500 Euro.