Die Polizei sucht aktuell nach einer bestimmten Zeugin im Fall einer Schlägerei am 24. Januar am ZOB in Brinkum (Symbolbild). (Björn Hake)

Stuhr-Brinkum. Im Fall einer Schlägerei vom Sonntag, 24. Januar, gegen 2.30 Uhr beim ZOB in Brinkum sucht die Polizei nun nach einer bestimmten Zeugin. Wie die Polizei weiter mitteilt, ist die Frau während der Auseinandersetzung zwischen mehreren Menschen, die an der Bremer Straße ausgetragen wurde, mehrfach in einem dunklen Auto an der Gruppe vorbeigefahren. Sie habe letztlich auch einen Rettungswagen gerufen. Die Polizei Weyhe sucht diese Zeugin und nimmt Hinweise unter der Nummer 04 21 / 8 06 60 entgegen.