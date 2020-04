Linus Werner (rechts) bietet für seine Fußball-Kinder Training für zu Hause an. Während des Trainings filmt sein Vater Marc Werner ihn. (Vasil Dinev)

Weyhe-Lahausen. Viele Fußballfans stellt die aktuelle Corona-Krise auf eine besonders harte Probe. Weder in den Stadien noch auf den heimischen Bildschirmen rollt der Ball. Das Gleiche gilt für die regionalen Fußballplätze. Auch dort herrscht aufgrund des bundesweiten Kontaktverbotes Ausnahmezustand – in Form von gähnender Leere. Statt gemeinsam mit den Teams bleibt den Spielern derzeit nur der eigene Garten, um wenigstens ein bisschen zu bolzen. Damit dort aber keine Langeweile aufkommt und weiterhin an der eigenen Technik gefeilt werden kann, stellt Linus Werner, Jugendtrainer beim TSV Weyhe-Lahausen, seinen Kickern Tag für Tag ein neues Online-Video zur Verfügung.

„An so eine lange Zeit ohne Fußball kann ich mich gar nicht erinnern“, sagt Linus Werner. Der 18-jährige Abiturient steht normalerweise an sieben Tagen in der Woche auf dem Platz – entweder als Vereinstrainer der U-8- und U-11-Mannschaften oder als aktiver Spieler bei der U-19 und der 1. Herren-Mannschaft.

„Als es losging mit den Ausgangsbeschränkungen, habe ich mich zunächst nur selbst mit Joggen fit gehalten. Da hatte man aber auch irgendwie die Hoffnung, es geht bestimmt bald wieder los mit dem Trainingsbetrieb“, ergänzt er. Doch je mehr Tage verstrichen, umso mehr kribbelte es auch bei ihm wieder. Zusammen mit seinen Co-Trainern erstellte er zunächst einen Trainingsplan für seine Spieler. Dieser beinhaltete neben Übungen mit dem Ball auch Koordinations- und Konditionseinheiten sowie technische Übungen und Trick-Training.

Auf den theoretischen Trainingsplan folgten umgehend innerhalb der einzelnen Whatsapp-Gruppen der Mannschaften anspornende Video-Challenges („Kill Corona with Rabona“), von denen sich auch der Lahauser Coach spontan mitreißen ließ. „Ich hole mir gerade täglich Ideenanreize aus dem Netz, stelle Trainingsinhalte zusammen und schaue, was zu meinem Teams passt“, erklärt er. Hat er seine Auswahl getroffen, geht es raus in den heimischen Garten zum eigenen Videodreh mit Ball und Kamera.

Gefilmt wird er dabei entweder von seiner Schwester oder seiner Freundin. Ob rhythmisches Dribbling, einfaches Fintieren, Ballpendeln oder Tricks à la „La Croqueta“, Zidane-Rolle und Übersteiger – der engagierte Trainer lässt sich jeden Tag etwas Neues einfallen, um seine Spieler zum individuellen Training zu motivieren.

„Ich denke, den meisten ist es auf Dauer auch zu langweilig, immer nur allein aufs Tor zu ballern“, vermutet er. Ihm geht es aber nicht nur darum, Abwechslung im manchmal etwas eintönigen Corona-Alltag zu schaffen, sondern gleichzeitig darum, dass sich seine Kicker fit halten und weiterhin für Fußball begeistern. Um die Übungen umzusetzen, brauchen sie meist nur einen Ball, ein Tor und eventuell ein paar Hütchen, Schuhe oder Flaschen als Hindernisse. „Die Videos sind vor allem als individuelles Training gedacht, das in den normalen Übungseinheiten mit bis zu 25 Spielern oftmals zu kurz kommt. Technik und Ballführung sind das Grundgerüst, um kreativ zu sein und beides kann jeder für sich trainieren und am Ende profitiert im Optimalfall das ganze Team davon“, weiß Werner.

Mittlerweile haben seine heimischen Trainingsvideo schon weite Kreise gezogen und werden bereits über die Gemeindegrenzen hinaus auch von anderen Mannschaften zur Überbrückung der trainingsfreien Zeit genutzt. „Die Videos werden von über 250 Trainern angeschaut. Viele haben mich daraufhin kontaktiert und ich weiß mittlerweile, dass die täglichen Übungseinheiten von mindestens 100 Spielern zwischen den Jahrgängen 2008 und 2013 genutzt werden“, sagt Linus Werner nicht ohne Stolz.

Für den 18-Jährigen ist die positive Resonanz gleichzeitig ein großer Ansporn, um weiter zu machen. Sein ehrgeiziges Ziel lautet: Jeden Tag ein Video. „Es macht mir einfach Spaß, mehr zu tun als andere und den Spielern das gewisse Extra zu bieten. Die Kinder zahlen uns den Einsatz ja zurück, indem sie mitmachen und uns gleichzeitig ihre persönlichen Videos aus ihren Gärten schicken“, ergänzt er.

Das Online-Training soll nach seinen Wünschen natürlich kein Dauerzustand bleiben. „Ich hoffe sehr, dass es bald wieder losgeht und wir weiterhin unsere angepeilten Ziele verfolgen können“, betont Linus Werner, der im Sommer sein Freiwilliges Soziales Jahr beim TSV Weyhe-Lahausen beginnt.