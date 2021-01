Polizei erwischt Jugendliche

Zu fünft im Auto

Claudia Ihmels

Bei einer Kontrolle in Stuhr erwischte die Polizei in der Nacht zu Freitag fünf junge Leute aus fünf Haushalten in einem Auto. Der Fahrer lenkte das Auto zudem ohne gültige Fahrerlaubnis.