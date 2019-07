Insgesamt acht Kinder nahmen an der Aktion des Stuhrer Ferienspaßprogramms teil. (Tim Kroppach)

Stuhr/Verden. Es war eine Premiere im Stuhrer Ferienspaß: Zum ersten Mal waren in diesen Sommerferien, organisiert vom Team Jugend der Gemeinde, acht Kinder als Nachwuchsjournalisten unterwegs. Gemeinsam mit Andrea Schattner vom Moordeicher Jugendtreff No Moor und Jugendpfleger Thorsten Meyer beschäftigten sie sich mit dem aktuellen Thema Störche.

Die Idee für die Kinderreporter hatte Thorsten Meyer von seiner vorherigen Arbeitsstelle mit nach Stuhr gebracht. Hintergrund war für ihn die Kindersendung „Willi wills wissen“, die seit 2002 im Kinderkanal ausgestrahlt wird, berichtet der Leiter des Team Jugend. Darin beschäftigt sich Moderator Willi Weitzel kindgerecht mit verschiedenen Themen. „Das kam immer sehr gut an“, erzählt Meyer aus seinen Erfahrungen. Daher möchte er das Projekt auch in Stuhr etablieren.

So zogen vor Kurzem acht Kinder aus Stuhr, ausgerüstet mit Reporterblock und Stift los, um sich als Nachwuchsjournalisten zu versuchen. „Wir haben uns ein Thema ausgesucht, das von Interesse ist“, sagt Meyer und verweist auf die Störche, die derzeit auf vielen Feldern der Region zu sehen sind. Um sich über das Thema zu informieren, fuhren die Kinder zur Storchenstation nach Verden.

Bereits auf der Fahrt notierten sie sich fleißig Fragen. „Ich hatte schnell viele zusammen“, berichtet Jordi, der an der Aktion teilnahm. So wollten die Kinder unter anderem wissen, wie groß ein Storchennest ist, wie schwer es wird oder wie groß die Eier von Störchen sind. Auch über Krankheiten, Feinde, Nahrung, die Herkunft der Vögel und ihre verschiedenen Arten, die Verhaltensweisen oder das Aufwachsen wollten die Kinderreporter sich informieren.

Mit den vielen Fragen im Gepäck löcherten sie dann Petra Müller, die die Verdener Storchenstation leitet. Dabei erfuhren die Kinder, das die Storchenstation bereits in den 1960er-Jahren vom Ehepaar Helmut und Gerda Storch gegründet wurde. Dort werden verletzte Tiere oder verwaiste Küken aufgezogen mit dem Ziel, sich wieder in der Natur zurecht zu finden. Beeindruckend fanden die Kinder auch die Zahlen zum Nestbau der Störche. So können die Horste über einen Meter hoch werden und einen Durchmesser von 1,2 Metern erreichen. Das Gewicht könne mehr als eine Tonne betragen, berichtet Jordi.

„Die größten Feinde sind die Menschen“, weiß der Nachwuchsreporter jetzt. So zerstören die Menschen den Lebensraum der Vögel unter anderem durch Bauarbeiten, Abgase oder Windräder, haben die Kinder erfahren. Ein Fakt machte die Teilnehmer des Ferienprojektes ebenfalls traurig. So kommt es manchmal dazu, dass Storchenkinder in ihrem Nest ertrinken. „Störche bauen ihre Nester auch mit Müll“, erzählt Jordi. Wenn es regnet laufe das Nest voll.

Für die Kinder hat sich das Projekt gelohnt. „Ich habe mich immer schon für Tiere interessiert, und da hat sich das angeboten“, erzählt der neunjährige Malte über seine Motivation, an dem Angebot teilzunehmen. Auch Lara-Marie war begeistert von den Störchen. Zusammen entwickelten sie eine kleine Dokumentation über ihre Recherche.

Diese positiven Rückmeldungen möchten Meyer und Schattner zum Anlass nehmen, das Projekt Kinderreporter in Stuhr zu verstetigen. Auf jeden Fall in den Ferienspaßprogrammen, aber möglicherweise auch über das Jahr verteilt als Projekt in den Stuhrer Jugendhäusern, so Meyer.