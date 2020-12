Die Autobahnpolizei hat den Fahrer eines Lkw-Gespanns dingfest gemacht (Symbolbild). (Björn Hake)

Stuhr. Mit zu hoher Geschwindigkeit und ohne Fahrerlaubnis ist ein 37-Jähriger mit einem Lkw-Gespann auf der Autobahn 1 in Richtung Hamburg im Bereich Stuhr unterwegs gewesen. Die Beamten der Autobahnpolizei Ahlhorn hatten ihn am Sonnabend gegen 14 Uhr bei Geschwindigkeitskontrollen aus einem zivilen Messfahrzeug heraus ausgemacht. Der Gespann-Fahrer missachtete das Überholverbot und war deutlich zu schnell unterwegs. Die Messung der gefahrenen Geschwindigkeit ergab einen Wert von 123 Kilometern pro Stunde (km/h) bei für das Gespann zulässigen 80 km/h. Zudem war der 37-jährige Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Gegen ihn wurden Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Nachdem er den Anhänger abgekoppelt und eine Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro bezahlt hatte, konnte er seine Fahrt mit dem Lkw fortsetzen.