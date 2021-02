Die Autofahrerin reagierte offenbar zu spät auf die Bremsung des vorausfahrenden Autos (Symbolbild). (Patrick Seeger/DPA)

Zu einem Unfall an einer Ampel an der Syker Straße in Melchiorshausen ist es am frühen Sonnabendnachmittag gekommen. Eine 50-Jährige aus Bassum war laut Polizei in Fahrtrichtung Bremen unterwegs. An der Ampelkreuzung Ecke Melchiorshauser Straße bremste die Fahrerin ab, da die Ampel bereits Gelblicht zeigte. Eine ebenfalls 50-jährige Fahrerin bemerkte dies zu spät und fuhr mit ihrem Auto auf das der Bassumerin auf. An beiden Fahrzeugen entstanden Schäden von mehr als 1000 Euro. Verletzt worden ist bei dem Verkehrsunfall niemand.