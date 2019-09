Es gibt kaum ein Logistik-Problem, das Christian Böschen und sein Team nicht innerhalb kürzester Zeit lösen können. (Vasil Dinev)

Stuhr-Brinkum. Eine schnelle Lieferung zum Forschungsschiff in der Arktis oder dem Monteur ein benötigtes Werkzeug hoch oben auf einer Windkraftanlage persönlich in die Hand drücken? Beides kein Problem für die Transportretter. „Man ruft uns an, wenn etwas völlig daneben gegangen ist und etwas dringend an irgendeinen Winkel dieser Erde muss“, beschreibt Inhaber Christian Böschen das Konzept hinter Die Transportretter – Bremer Kurierdienst. In dem Namen steckt noch immer die Nähe zur Hansestadt. Dort war die Marke des Hanseatischen Speditionskontor 2011 gegründet worden. Vor zwei Jahren aber zog die Firma ins Brinkumer Industriegebiet.

30 bis 40 Prozent des Umsatzes machen laut Böschen noch immer Behörden und Einrichtungen Bremens aus, darunter die Universität. Die Verteilung der Abiturklausuren auf die Bremer Schulen obliegt zum Beispiel den Transportrettern. Die Verkehrssituation in der Hansestadt und oft lange Wartezeiten bei der Zulassungsstelle waren die Hauptgründe, warum Böschen das Unternehmen schließlich in seine Heimatgemeinde holte. Denn Flexibilität ist das Markenzeichen der Transportretter. Sie werden gerufen, wenn es wirklich schnell gehen muss, Zollpapiere zum Flughafen müssen oder – wie auch schon vorgekommen – Forschungsausrüstung zu einem Forschungsschiff in die Arktis gebracht werden muss. Die Transportretter haben außerdem schon Schlammproben von einer Insel im Pazifik oder Meeresbodenproben von der Insel Elba für Forschungsteams nach Norddeutschland befördert. Zollbeamte staunen oft nicht schlecht bei der geladenen Fracht, sagt Böschen.

Das Besondere an dem Konzept der Transportretter ist, dass derjenige, der sich von Brinkum aus auf den Weg macht, auch derjenige ist, der am Zielort ankommt. „Wir machen alles konsequent selbst“, sagt Böschen. Damit sei man seines Wissens nach der einzige Anbieter im norddeutschen Raum. Keine Subunternehmer, keine Scheinselbstständigkeit – das garantiert der 41-Jährige. Das Team besteht aus zehn fest Beschäftigten, darüber hinaus stehen Mitarbeiter im Rentenalter auf Abruf bereit. Zu dem Markennamen „Die Transportretter“ war es übrigens gekommen, als Spediteure immer häufiger kurzfristige Lieferungen nachfragten. Anfangs arbeitete das Team noch mit Bremer Kurierdiensten zusammen, dann folgte der Entschluss, die Lieferung gleich selbst zu überbringen.

Selten rufen Privatleute die Transportretter um Hilfe, es kommt aber durchaus vor. Etwa, wenn der Laptop mit wichtigen Daten noch im Hotel liegt und der nächste Flieger bald abhebt. Zwei bis drei Tage sind bei den Aufträgen schon eine lange Vorlaufzeit, in der Regel entspricht das Zeitfenster eher 30 bis 60 Minuten. Für kurze Strecken stehen ein E-Roller und Transporter zur Verfügung. Für alles Weitere chartern die Transportretter Hubschrauber oder Flugzeuge. „Wir arbeiten mit einem Stuttgarter Unternehmen zusammen, das sie innerhalb von ein bis zwei Stunden zur Verfügung stellen kann“, sagt Böschen. Im Sommer sind die Mitarbeiter auch viel im Mittelmeerraum unterwegs. Wenn zum Beispiel dringend Ersatzteile an Bord von Jachten müssen. „Man ist hier so gut wie nie am Schreibtisch“, sagt Böschen und lacht. „Ich weiß morgens nach dem Aufstehen nicht, wo ich nachmittags bin“, fasst der Transportretter-Chef den Reiz in Worte, den der Beruf für ihn hat. Dass er manchmal 20, 30 Tage am Stück fort ist, auch vom Büro in Marseille in Südfrankreich aus arbeitet, ist für den Stuhrer mittlerweile selbstverständlich.

Wer für die Transportretter arbeitet, der muss gern unterwegs sein. Christian Böschen, gelernter Speditionskaufmann und Verkehrsfachwirt, sucht laufend neues Personal. Und vor allem über weibliche Bewerber würde er sich freuen, denn bislang ist es ein reines Männer-Team. Woran das liegt? Böschen vermutet, dass die Arbeitszeiten als wenig planbar angesehen werden. Dabei könne die Arbeit auch an die Lebensverhältnisse angepasst werden. Ist jemand lieber in der Region unterwegs, könne auch das Berücksichtigung bei der Einteilung finden. Flexibilität ist ja schließlich das Metier der Transportretter.