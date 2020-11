Der Täter stahl unter anderem eine Handtasche (Symbolbild). (Daniel Maurer/DPA)

Weyhe-Leeste. Ein bislang unbekannter Täter ist am Mittwoch irgendwann zwischen 14.30 und 16.15 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Fürther Straße in Leeste eingebrochen. Laut Polizei, verschaffte sich der Einbrecher vermutlich über ein auf Kipp stehendes Fenster im Schlafzimmer Zugang zum Haus. Unter anderem sei eine Handtasche gestohlen worden. Hinweise nimmt die Polizei unter 04 21 / 8 06 60 entgegen.