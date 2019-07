Zwischen Twistringen und Syke beziehungsweise Kirchweyhe richtet die Nordwestbahn Schienenersatzverkehr ein (Symbolbild). (Christian Valek)

Landkreis Diepholz. Reisende und Pendler mit der Nordwestbahn sollten in den kommenden Tagen ein bisschen mehr Zeit einplanen: Denn aufgrund von Vegetationsarbeiten wird auf der Linie RS 2 zwischen Twistringen und Syke beziehungsweise Kirchweyhe ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Wie Steffen Högemann von der NWB mitteilt, fallen am Sonntag, 4. August, zwischen Twistringen und Syke sowie am Sonntag, 11. August, zwischen Twistringen und Kirchweyhe der Großteil der Zugverbindungen aus. „Für die ausfallenden Verbindungen richtet die Nordwestbahn einen Schienenersatzverkehr mit Bussen ein“, heißt es weiter. Doch aufgepasst: Der Ersatzverkehr startet zu früheren Abfahrts- und Ankunftszeiten auch an den Unterwegshalten bis nach Syke beziehungsweise Kirchweyhe. Am 4. August wird in Syke die reguläre Verbindung der Linie RS 2 bis nach Bremen Hbf oder Bremerhaven-Lehe erreicht. Am 11. August ist das ab Kirchweyhe der Fall. Zu Verzögerungen in Richtung Twistringen kommt es allerdings an beiden Tagen. „Da die Fahrzeit des Schienenersatzverkehrs länger ist, wird der Bahnhof Twistringen größtenteils 22 Minuten später als im regulären Fahrplan vorgesehen erreicht“, heißt es. Am 11. August kommen die Reisenden sogar bis zu 37 Minuten später in Twistringen an.

Den Ersatzfahrplan finden Fahrgäste unter www.nordwestbahn.de/de/baustellen.