In kabarettistischer Dreifaltigkeit tritt Jan-Peter Petersen in Kirchweyhe auf. (FR)

Das erste Kabarett der Saison verkündet die Gemeinde Weyhe für Sonnabend, 18. Januar, mit dem Programm „Leben zwischen Fisch und Kopf“, das der Autor und Schauspieler Jan-Peter Petersen präsentieren wird. Seit mehr als 30 Jahren steht der Gründer des Kabaretts Alma Hoppe auf der Bühne, demnächst nun auch in Kirchweyhe – zum ersten Mal. Die Kulturbeauftragte Tina Fischer bezeichnet ihn daher als „alten Hasen im Geschäft“.

Petersen beginnt ab 20 Uhr in der Kooperativen Gesamtschule (KGS) Kirchweyhe mit seinem Kuddelmuddel-Schmuddel-Buddel-Programm über das Ahoi in der Brause, Kinder, Kegeln und Dogmatismus. Die Zuschauer erwartet ein Wechselbad, denn Jan-Peter Petersen verbindet kabarettistisch aktuelle Texte mit komischen Alltagsepisoden, teilt die Gemeinde Weyhe mit.

Um Petersens Witz zu verdeutlichen: Auf die Frage nach dem Unterschied zwischen Hamburgern und Hanseaten antwortet er: Hamburger stellen etwas her, Hanseaten etwas dar. Er drehe alles durch den Reißwolf, was sich bisher einer generationsgerechten kabarettistischen Bilanz entzogen habe, heißt es weiter, und das als „Veteran seiner eigenen Biografie“ und „noch intakter Vertreter der Babyboomer-Generation“. Laut Fischer steht im Zentrum des Programms: „Was sind die Probleme der Zukunft?“ – was auf der Bühne voraussichtlich nicht ernsthaft beantwortet wird. Es gehe um eine satirisch vorausschauende gesellschaftspolitische Rückschau über richtige Irrtümer, ideologische Spielplätze, Weltretter, Tagespolitik und Probleme und Krisen von morgen, die gestern schon da waren. Seine weiteren Themen: „romantische Sturmfluten, Hochwasserhosen, alte Gräten im Kopf“. Er blicke über seinen Beckenrand, habe stinkreiche Ideen.

Jan-Peter Petersen hat Jura, Germanistik, Journalistik und Volkswirtschaft studiert und nach eigenen Angaben außer Kabarett nichts gesucht und gefunden, wo er das alles nutzbringend verwenden kann. 1994 eröffnete er mit seinem Bühnenkollegen Nils Loenicker in Hamburg Alma Hoppes Lustspielhaus mit 350 Plätzen und täglichem Kabarett-Spielbetrieb. 56 eigene Programme sind dort seit 1984 auf die Bühne gelangt und nahezu 40 000 Zuschauer pro Jahr allein in Hamburg weisen Alma Hoppe als eines der erfolgreichsten deutschen Kabaretts aus, schreibt der Künstler weiter auf seiner Webseite.

Karten für das Kabarett mit Jan-Peter Petersen in der KGS Kirchweyhe, Hauptstraße 99, kosten 14 Euro (12 Euro ermäßigt) und sind im Bürgerbüro im Weyher Rathaus, Rathausplatz 1 und an der Abendkasse erhältlich. Das Bürgerbüro hat montags bis mittwochs von 7.30 bis 17 Uhr, donnerstags von 7.30 bis 18.30 Uhr und freitags von 7.30 bis 12 Uhr geöffnet. Vorbestellungen sind nicht möglich.