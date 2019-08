Die Werbetrommel für die Hombachlust 2019 haben Jürgen Borchers, Ina Pundsack-Bleith und Carsten Platt gerührt. (Maike Plaggenborg)

Weyhe-Leeste. Neigt sich das Weyher Sommerferienprogramm dem Ende, bedeutet das wie in jedem Jahr den Startschuss für die Hombachlust auf dem Mühlenkampgelände. Das Familienfest steigt am Sonntag, 11. August, in der Zeit von 15 bis 18 Uhr. In diesem Jahr allerdings wird es wohl keine Wasserrutsche geben, und eine Neuerung steht auf dem Programm.

„Es ist wieder ganz, ganz großartig gelaufen“, sagt Jugendpfleger Carsten Platt über den Zulauf auf die Weyher Ferienkiste, das Programm für Kinder. Rund 82 Prozent der insgesamt 1846 Plätze seien gebucht worden. 629 Kinder haben an Veranstaltungen in diesem Jahr teilgenommen. Im Vergleich: 2018 waren es 520. „Es gibt Veranstaltungen, bei denen 100 Kinder mitmachen wollten“, sagt Platt und fasst zusammen, dass das Interesse in diesem Jahr noch größer als in den vergangenen Jahren gewesen sei. Dafür macht er auch die elektronische Anmeldung zu den Angeboten über das Internet verantwortlich. Diese war 2019 im dritten Jahr möglich.

Bei dem Programm zur Hombachlust haben Carsten Platt, Marcel Köhler von der Gemeindefeuerwehr und Jürgen Borchers von der Arbeitsgemeinschaft (AG) Hombachlust „auf viele Klassiker zurückgegriffen“, so Platt. Was die Wasserrutsche angeht, wird es wohl eine Ausnahme geben. „Ich habe da große Vorbehalte“, sagte Erste Gemeinderätin Ina Pundsack-Bleith mit Blick auf den Teich auf dem Mühlenkampgelände, der derzeit nicht so viel Wasser hat. „Dieses Jahr sollte man davon ausgehen, dass es nicht stattfindet“, sagt Jürgen Borchers von der AG Hombachlust.

Vereine bekommen Bühne

Ähnlich wie bei der vom Landkreis gestarteten Initiative „Rein in den Verein“ soll auch die Hombachlust nun ein Treffen zum Netzwerken sein, so Platt. Zwei Treffen der AG brachten ein Ergebnis: „Es ist die Chance für die Vereine, sich dort zu präsentieren“, sagt der Jugendpfleger, der sich mit diesem Anliegen an alle Gruppen, Vereine, Institutionen und Einzelpersonen wandte, die einen Programmpunkt in der diesjährigen Ferienkiste platziert hatten. Hintergrund dessen ist die Nachwuchsarbeit. Rückmeldungen habe er von sieben Anbietern, die an dem Fest teilnehmen wollen: Mit dabei sind der Weyher Judoclub, der beispielsweise Gürtelweitwurf veranstaltet, die Jugendhäuser, die mit einer Buttonmaschine und eigenen Jutebeuteln aufwarten, die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Leeste – Diakonin Janna Eckert lädt zum Riesenyenga spielen ein. Der Verein Pa-Kua (Kampfkunst) Brinkum, eine Kinderyogatrainerin (Yogini4you), der TSV Blau-Weiss Melchiorshausen und der Tischtennisclub Erichshof werden vor Ort sein, ebenso die Feuerwehr – „mindestens mit Einsatzfahrzeugen“, sagt Carsten Platt. Diese könnten besichtigt werden.

Damit könnten sich die Vereine aktiv präsentieren. „Es gibt viele Menschen hier, die über das normale Maß hinaus noch Bock haben, was Gutes zu machen“, würdigt der Jugendpfleger die ehrenamtliche Arbeit in der Gemeinde. Im vergangenen Jahr sind etwa 600 Menschen zur Hombachlust gekommen, sagt Borchers von der mitorganisierenden AG und hofft auf weitere Besucher durch die neuen Stände der Vereine. Zusätzlich sollen die Teilnehmer, so Platt, über das Online-Anmeldeportal angeschrieben und über den Termin am 11. August informiert werden. Der sei in vielen Familien bereits im Kalender eingetragen, sagt Borchers. Das Fest findet immer am letzten Sonntag der Sommerferien statt. Manche Eltern waren früher schon als Kinder dabei, sagt er über die Hombachlust, die es sei den 1970er-Jahren gebe.

Neben den Angeboten der Vereine werden vor Ort auch das Oscar Spielmobil mit Geschicklichkeitsspielen, Rollrutschen, Ballspiele, Hüpfburg, Balance-Parcours und Wissensspiele sein. Es werden Kaffee und Kuchen, Getränke und Bratwurst angeboten – zu familienfreundlichen Preisen, wie es heißt. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Das Programm der Ferienkiste ist noch nicht vorüber. Die letzte von insgesamt 85 Veranstaltungen findet am Dienstag, 13. August, statt. Die Sommerferien enden am Tag darauf.