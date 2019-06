Jetzt ist es raus: Hot Chocolate versetzt das Publikum beim Auftakt der NDR-Sommertour auf dem Weyher Marktplatz zurück in die große Disco-Zeit. Deren Musik prägte die Soul- und Funkgruppe in den 1970er-Jahren maßgeblich. (FR)

Direkt aus der Zeit der Schlaghosen und der sich unaufhörlich drehenden Glitzer-Kugel über den Köpfen beamt sich am 27. Juli die Band Hot Chocolate auf die Weyher Marktplatz-Bühne. Wobei die vergangenen Jahrzehnte an den drei Originalmitgliedern Harvey Hinsley, Patrick Olive und Tony Connor nicht spurlos vorübergegangen sein dürften. Die Musik aber ist in den Köpfen und Ohren genauso jung geblieben, da ist der Refrain des wohl bekanntesten Hits des Quartetts Beweis genug: „I believe in miracles. Where you from, you sexy thing.“

Sound einer Generation geprägt

Die diesjährige Sommertour von „Hallo Niedersachsen“, NDR 1 Niedersachsen und der NDR Online-Redaktion holt die Band nun einmalig nach Weyhe, dem gleichzeitigen Startpunkt der Veranstaltungsreihe. Auf dem Marktplatz ist am letzten Juli-Sonnabend die große Sommertourbühne aufgebaut.

Als musikalischen Höhepunkt gab der NDR am Montag Hot Chocolate bekannt, deren Hits in vielen Ohren wohl noch immer nachklingen und so manchen an vergangene Discoabende erinnern. „You Sexy Thing“, „Every 1‘s A Winner“, „So You Win Again“, „Put Your Love In Me“, „No Doubt About It“ – die großen Charterfolge der britischen Band stehen maßgeblich für die 1970er-Jahre.

Hot Chocolate gelang es nicht nur, in jedem Jahr dieser Dekade einen großen Chart-Hit in Großbritannien zu landen, sie prägten auch den Sound einer ganzen Musikgeneration. „Mit ihrer Mischung aus Funk, Pop und Soul gaben sie dem Begriff “Disco„ eine ganz neue Bedeutung“, teilt der Norddeutsche Rundfunk für den Auftakt der Sommertour mit. In Weyhe tritt das Quartett mit drei Originalmitgliedern auf. Nach dem Tod Errol Browns, dem Sänger der Funk- und Soulgruppe, vor vier Jahren verstärkt Kennie Simon die Band mit seiner Stimme.

Rock’n’Roll im Stil von Chuck Berry

Als weitere Live-Band kommen The Smashing Piccadillys zum Sommertour-Auftakt in die Gemeinde. Mit Gitarre, Kontrabass und Schlagzeug zelebrieren sie Rock’n’Roll und Hillbilly-Sounds mit norddeutscher Attitüde, wie es vom NDR heißt. Dabei wird auch unsterblichen Größen wie Chuck Berry, Elvis Presley und Buddy Holly gehuldigt. Party mit aktuellen Hits und Klassikern der Musikgeschichte gibt es außerdem mit DJ Hendrik Treuse.

Bevor Hot Chocolate die Bühne betritt und die Disco-Ära kurzzeitig zurückholt, müssen jedoch zunächst die Menschen in Weyhe ran: Live im Radio gibt NDR 1 Niedersachsen am Montag vor der Veranstaltung die Stadtwette für Weyhe bekannt. Ob die Lösung dieser Aufgabe gelingt, zeigt sich dann am Sommertour-Abend ab 19.30 Uhr live auf NDR 1 Niedersachsen und im NDR Fernsehen bei „Hallo Niedersachsen“.

Die Gastronomie auf dem Veranstaltungsgelände öffnet bereits ab 17 Uhr. Beginn des Sommertour-Programms ist dann um 18 Uhr. Der Eintritt zur Open-Air-Veranstaltung ist für die Besucher kostenfrei. Kerstin Werner und Arne-Torben Voigts moderieren das Bühnenprogramm.