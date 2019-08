Stützen sich auf eine solide Freundschaft: Edgar Wöltje, Marjet Melzer-Ahrnken und Alexandre Peruzzo (v.l.). Die drei Wanderstöcke am Rathaus waren ein Geschenk aus Sigulda. (Dinev)

Stuhr/Sigulda. Jeder sollte sie sehen, die nun offizielle Freundschaft zwischen Stuhr und der lettischen Stadt Sigulda. Unter dem Motto „Sailing For Peace“ (Segeln für den Frieden) brach die 23-köpfige Besatzung im August 1989 mit der „Fortuna“ von Kiel nach Riga auf. Auf dem Weg dorthin verließ Ballon- und Flaschenpost den Flachbodensegler, auch die anderen Seefahrer, denen die „Fortuna“ begegnete, sollten das Anliegen der Stuhrer in die Welt tragen. Mit an Bord war auch Alexandre Peruzzo, damals stellvertretender Vorsitzender des Förderkreises Stuhr-Sigulda. Lettland war Teil der Sowjetunion, den „Volksdiplomaten“ an Bord des Segelschiffs war manches Mal mulmig zumute gewesen. „Als wir nah an die Küste kamen, kreisten Aufklärungsflugzeuge über uns“, berichtet Peruzzo.

Die angespannten politischen Zeiten sind vorbei. Die Städtepartnerschaft aber währt inzwischen 30 Jahre. Um das zu feiern, werden an diesem Donnerstag Gäste aus Sigulda in Stuhr erwartet, das Repräsentative übernimmt die dortige Ratsfrau Nina Balode. Für Sonnabend, 17. August, ist ab 17 Uhr eine Feierstunde im Rathaus geplant. Viele langjährige Unterstützer werden dabei sein. Die Medienwerkstatt Stuhr hat Videomaterial in einem 20-minütigen Film zusammengefasst.

Die Verbindung nach Sigulda entstand schon fünf Jahre bevor die Partnerschaft der Kommunen offiziell besiegelt wurde. Das Abrüstungsforum Stuhr, dem auch Peruzzo angehörte, wandte sich mit dem Wunsch an die Gemeindeverwaltung, eine Partnerschaft mit einer sowjetischen Kommune aufzubauen. Seinerzeit kein einfaches Unterfangen. „Alles musste in Moskau über den Schreibtisch“, erklärt Edgar Wöltje, heutiger stellvertretender Vorsitzender des Förderkreises. Politik und Verwaltung setzten sich intensiv für das Anliegen ein, trotzdem sollten bis zum Abschluss des Vertrages im Frühjahr 1989 noch einige Jahre vergehen. Das Besondere: „Partnerschaften mit Kommunen unter 100 000 Einwohnern waren in der Regel nicht möglich“, sagt Wöltje. Sigulda hatte damals rund 12 000, Stuhr immerhin 27 000. Dass es dennoch geklappt hat, könnte laut Wöltje auch an den alten Hanse-Beziehungen zwischen Bremen und Riga gelegen haben. Immerhin stellte die „Gesellschaft zur Förderung der Beziehungen zwischen der BRD und den Sozialistischen Sowjetrepubliken, Bremer Unterweser“ den Kontakt her.

Im März 1985 reisten 30 Stuhrer Bürger nach Riga, organisiert vom der Friedensbewegung angeschlossenen Abrüstungsforum. Mit dem Bus ging es weiter nach Sigulda, wo den Mitreisenden schnell klar wurde, dass sie ihre Partnerkommune gefunden hatten. Denn im Gegensatz zu Jūrmala, der zweiten Option, war es kein Tourismusort, von der Größe vergleichbar mit Stuhr und viele Einheimische sprachen Deutsch. Schon bei der ersten Reise gab die damalige Bürgermeisterin Emilia Kirtovska den Besuchern ein handschriftliches Grußwort für Stuhrs Bürgermeister Heinrich Mysegades mit. Der erste Gegenbesuch folgte kurz darauf. 1986 brachen die Stuhrer erneut auf, diesmal reisten die Altherren des TSV Heiligenrode mit, um gegen eine Mannschaft in Riga zu spielen. Ob sportlich, sozial, kulturell – die Freundschaft erstreckt sich auf viele Ebenen.

Dichte Verästelungen nicht nur metaphorisch, sondern auch buchstäblich. 1989 pflanzten die Letten als Begrüßungsgeschenk eine Traubenkirsche vor dem Stuhrer Rathaus. Sie ist inzwischen kräftig gewachsen. „Mit Leben gefüllt wird die Verbindung von den Bürgern“, betont Alexandre Peruzzo. Sogar ein lettisch-deutsches Paar hat sich dank des Austauschs gefunden. Peruzzo wiederum hat eine intensive Freundschaft zu Andis Matison Mitte der 1980er-Jahre aufgebaut. Nach einem Unfall hatte er seine Beine verloren und nicht die Möglichkeit, eine Prothese anfertigen zu lassen. Peruzzo startete einen Spendenaufruf und holte Matison nach Stuhr, wo dieser bis zur Anpassung seiner Gehhilfe lebte. „Die Freundschaft ist bis heute geblieben“, sagt der 74-jährige Peruzzo. Ein Erfolgsrezept der Freundschaft ist sicher auch, dass man füreinander da war, denkt Wöltje, der 1991 dem Förderkreis beitrat und als einstiger Kulturbeauftragter der Gemeinde mit der Hege und Pflege der Städtepartnerschaft auf Verwaltungsebene betraut war. Seit neun Jahren unterstützen Stuhrer die Suppenküche in Sigulda, auch Hilfsgüter sind dorthin verschickt worden.

Nicht zuletzt die Mitgliedschaft Lettlands in der Europäischen Union hat ihre Spuren hinterlassen. „Die Infrastruktur hat sich verändert, Sigulda hat ein gutes Radwegenetz, eine moderne Sportanlage und ein Kulturzentrum“, beschreibt Marjet Melzer-Ahrnken, heutige Kulturbeauftragte der Gemeinde Stuhr. Als Tor zum Gauja-Nationalpark sei die Stadt beliebt bei Wanderern und ein kleiner Ort für Wintersport geworden, gerade wegen der dortigen Bobbahn. Gastfreundschaft, Musik, Tanz und Tradition – das schätzen Peruzzo und Wöltje an den lettischen Freunden. Und umgekehrt? „Die Zuverlässigkeit“, sagt Peruzzo nach kurzer Bedenkpause. Denn, „wann immer Not am Mann ist, sind wir da.“