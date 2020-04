Das Ehepaar aus dem Kreis Diepholz war in Verden behandelt worden (Symbolbild). (DENIS BALIBOUSE/dpa)

Landkreis Diepholz. Ein älteres Ehepaar aus dem Landkreis Diepholz ist am Sonntag an den Folgen der Covid-19-Erkrankung gestorben. Beide waren mehr als 80 Jahre alt und stationär in der Aller-Weser-Klinik in Verden versorgt worden. Wie der Landkreis Verden am Sonntag mitteilte, war der Ehemann intensivmedizinisch behandelt worden, seine Frau lag auf der Normalstation. Die Fälle seien dem Gesundheitsamt des Landkreises Diepholz gemeldet worden. Am Sonnabend meldete der Landkreis Diepholz vier Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Insgesamt sind bisher 299 Menschen in den Städten, Gemeinden und Samtgemeinden des Landkreises an dem neuartigen Coronavirus erkrankt. Die Zahl der Corona-Toten beläuft sich auf 18.