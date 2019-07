Die Polizei sucht nach Hinweisen (Symbolbild). (Björn Hake)

Weyhe-Lahausen. Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Mittwoch alle vier Räder eines am Siedlungsweg in Lahausen abgestellten Autos gestohlen. Die Täter bockten das Auto auf Holzscheite auf und nahmen alle vier Alu-Felgen (18 Zoll) mit, wie die Polizei schildert. Den Schaden schätzen die Beamten auf über 1000 Euro. Einen weiteren Diebstahl begingen Unbekannte ebenfalls in Lahausen. Ein vor dem Haus abgestellter Audi Q 5 ist am Mittwoch zwischen 3 Uhr und 6 Uhr entwendet worden. In beiden Fälle nimmt die Polizei Hinweise unter 04 21 / 8 06 60 entgegen.