Weyhe-Leeste. Zu zwei Einbrüchen ist es in Leeste und Kirchweyhe gekommen. Unbekannte sind laut Polizei zwischen Montag, 15.30 Uhr, und Dienstag, 9 Uhr, in Leeste durch das Aufbrechen der Hintertür in ein Wohnhaus an der Dürer Straße eingestiegen. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Zu einem weiteren Vorfall kam es zwischen Dienstag, 17.30 Uhr, und Mittwoch, 5.15 Uhr, an der Lahauser Straße in Kirchweyhe. Dort brach jemand durch ein Fenster in das Haus eines Pflegedienstes ein und erbeutete Bargeld, Münzen und eine Apple-Watch. Die Polizei bittet um Hinweise unter 04 21 / 8 06 60.