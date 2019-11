Prokuristin Jana Ristedt-Posiwio (von links) freut sich für die Auszubildende Sabrina Wohlas und die frisch gebackene Gesellin Maya Dollner. (Vasil Dinev)

Es scheint ihr im Blut zu liegen. Als Maya Dollner, 23 Jahre alt, auf die Bühne trat und die Urkunde entgegennahm, war sie nicht die erste in ihrer Familie. Schon ihre Mutter hatte einst eine Auszeichnung als beste Auszubildende ihres Jahrganges und ihrer Fachrichtung erhalten. "Das ist aber schon ein wenig her", ordnet sie das Ereignis wenige Wochen später im heimischen Unternehmen ein. Die Tochter Maya Dollner hat bei der Posiwio GmbH & Co. Vertriebs KG in Seckenhausen Groß- und Außenhandelskauffrau der Fachrichtung Außenhandel gelernt und im Juni 2019 in Oldenburg als beste ihrer Fachrichtung (Außenhandel) abgeschlossen. Ihre Mutter lernte einst Industriekauffrau und arbeitet heute beim selben Unternehmen wie ihre Tochter. Bei einer feierlichen Zeremonie sind Ende Oktober die besten Auszubildenden der Region des Jahres 2019 durch die Industrie- und Handelskammer (IHK) ausgezeichnet worden.

Maya Dollner verkürzte die eigentlich dreijährige Ausbildung auf zwei Jahre und doch hat sie in der Zeit einiges erlebt: „Ich war sogar einmal mit in Polen, wo wir Artikel für unser Sortiment eingekauft haben.“ Damit sind vor allem gläserne Dekorationen, Metallobjekte zur Deko und Möbel gemeint. Denn Posiwio ist ein Großhandel für Gewerbetreibende der Kreativindustrie. Jana Ristedt-Posiwio ist die Prokuristin des Unternehmens und mit ihrer Auszubildenden hochzufrieden: „Super“, strahlt die Schwester des Juniorchefs, der unter anderem für die Kreativeinkaufabteilung des Unternehmens zuständig ist. Mit ihm ging die frisch Ausgezeichnete – inzwischen als Fachfrau angestellte – auch bereits auf Reisen: Neun Tage China standen auf dem Plan. „Mega anstrengend“, kommentiert Maya Dollner, „aber auch sehr spannend.“ Dies habe auch die Zeit auf Messen in Sachen Arbeitszeit und Anforderungen betroffen. „Und selbst das Aufbauen von großen Ständen ist schon nicht unanstrengend“, setzt sie die neuen Erfahrungen in den Kontext ihrer Ausbildung.

Indes ist sie nicht die einzige neue Preisträgerin im Unternehmen seit dem Abend, an dem sie die Familientradition fortsetzte. Denn auch Sabrina Wohlas, Auszubildende im zweiten Jahr und 20 Jahre jung, erhielt an jenem Abend eine Urkunde – aber in Hannover. Sie und das Ausbildungsunternehmen wurden für einen Auslandsaufenthalt in Kerry, Irland, ausgezeichnet. Dort verbrachte die Azubine etwas mehr als einen Monat und arbeitete in einer Art irischen Galerie Kaufhof – natürlich in der Dekorationsabteilung, passend zu ihrer Anstellung in Deutschland. Ihr wurde für die Bereitschaft und dem Unternehmen für die Unterstützung sowie die Tatsache, dass sie überhaupt einen Teil ihrer Ausbildung im Ausland absolvieren durfte, eine Urkunde verliehen.

Vor ihrer Ausbildung hat Maya Dollner das Gymnasium Syke besucht und abgeschlossen. Das Unternehmen kannte sie bereits schon länger durch ihre Mutter. So war es für sie nur logisch, als junge Erwachsene bei Posiwio zu jobben. Eines Tages fragte man sie, ob sie nicht eine Ausbildung anfangen wollte. Zuerst gab es Überlegungen, ihr das erste duale Studium im Unternehmen zu ermöglichen, doch letzten Endes traute sich Maya Dollner dies nicht zu: „Hatte Angst, die Doppelbelastung nicht zu schaffen“, erinnert sie sich, obschon sie heute sicher ist: „Hätte es wahrscheinlich geschafft.“ Denn die wirtschaftlichen Inhalte, vor denen sie nach eigener Aussage am meisten Angst gehabt hatte, erwiesen sich in Ausbildung und Praxis als gut machbar.

Sabrina Wohlas hat in Dötlingen, in der Nähe von Wildeshausen, ihren Realschulabschluss gemacht. Danach absolvierte sie eine schulische Ausbildung zur Fremdsprachenassistentin und ihr Fachabitur. In dieser Zeit war sie auch schon einmal zwei Monate in Spanien, weshalb sie auch nicht nur gut englisch, sondern auch spanisch spricht. Das erste Jahr ihrer Ausbildung verbrachte sie noch bei einem anderen Unternehmen, das sie aber verließ. Die restlichen zwei Jahre absolviert sie nun bei Posiwio und ist nach eigener Aussage „sehr zufrieden“. Zusätzlich zu ihrer Ausbildung geht sie zudem noch einmal im Monat sonnabends in Syke zur Schule, um Europakauffrau zu werden. Der Auslandsaufenthalt ist hierbei Pflicht.

Die nächsten beruflichen Schritte der beiden jungen Frauen stehen auch schon fest. „Erstmal Berufserfahrung sammeln“, sagt Maya Dollner, die allerdings derzeit auch bei einer Fernschule ihre Handelsfachwirtin macht. Sabrina Wohlas will ihre Ausbildung beenden, was wahrscheinlich im Juli 2020 passieren wird. Was dann kommt, weiß sie noch nicht genau. Aber gerne würde sie wie ihre Kollegin bei Posiwio bleiben und eventuell auch eine Fachwirtin-Ausbildung durchlaufen.

Aber der Weg bei ihr zur Auszeichnung als beste ihres Faches (Großhandel) werde dann deutlich schwerer werden, wie Maya Dollner eventuelle Erwartungshaltungen dämpft: „Die Konkurrenz im Großhandel ist deutlich größer, sicher fast die dreifache Menge an Mitschülern, und auch der Stoff hat es noch mehr in sich.“

Ausbildungsplätze sind bei Posiwio übrigens noch frei und zwar zum 1. August nächsten Jahres. Das Unternehmen sucht noch nach Bewerbern für die Ausbildung im Bereich Groß- und Außenhandel sowie für die Fachlageristenausbildung.