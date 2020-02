Technik ist das Metier des Sudweyher Unternehmens. Es bietet eine komplette IT-Infrastruktur – von der Wartung bis zur Reparatur. (Vasil Dinev)

Weyhe-Sudweyhe. Fabio Martin macht einen freundlichen und entspannten Eindruck. Der 36-Jährige scheint ständig zu lächeln. Kein Wunder, was er macht, ist nicht nur ein Job. „Ich hatte schon immer IT-Ambitionen. Dafür habe ich mich begeistert“, sagt Fabio Martin. Also habe er einfach sein Hobby zum Beruf gemacht. Heute beschäftigt er 17 Mitarbeiter, darunter fünf Auszubildende zum Fachinformatiker. Bis Ende des Jahres werden weitere zwei Leute hinzugekommen sein. Auch die Anzahl der Auszubildenden soll um weitere zwei steigen.

Fabio Martin hat also viel vor – er ist geschäftsführender Gesellschafter und Gründer der FM-Systemhaus GmbH und Hardwarebro.de. Gründungsjahr: 2010. Von der Sudweyher Straße aus kümmern sich er und seine Mitarbeiter um alles das, was mit Informationstechnik und Telekommunikation für Geschäftskunden im Startup-Bereich und im Mittelstand zu tun hat. Dabei liegt der Fokus klar auf dem kleinen Mittelstand.

Wenn Fabio Martin die Dienstleistungen des Unternehmens beschreibt, kommt einiges zusammen. Aus Sudweyhe kommen Serverlösungen, sogenannte Backup-Strategien und -konzepte, der Aufbau einer Netzwerkinfrastruktur oder auch das Installieren von Software auf Windows-Servern. Aber das ist längst nicht alles. Das Aufsetzen von Mail- und Kommunikationsservern, Securitylösungen sowie alles rund um die klassische Telekommunikation und das Mobile Device Management gehören ebenso dazu.

Dies alles liest sich für die meisten Menschen wie die sprichwörtlichen böhmischen Dörfer. Nicht jedoch für die FM-Systemhaus-Kunden. Sie kommen aus der Logistik dem produzierenden Gewerbe sowie dem Groß- und Außenhandel. „Unsere Kunden kommen größtenteils aus der Region“, sagt Fabio Martin, „wir sind hier einfach verwurzelt.“ Er fügt an: „Wir machen nicht nur das Projektgeschäft, sondern wir betreuen die Anlagen weiter.“

Dies geschehe im Prinzip auf zwei Arten: Wenn Probleme auftreten, kümmern sich die Sudweyher Spezialisten um den Fall, sie arbeiten reaktionär. Die zweite Strategie: FM-Systemhaus ist pro-aktiv tätig. Hierzu gebe es in der Regel einen Wartungsplan mit Protokoll nach der Datenschutz-Grundverordnung oder einen Fullservice zum monatlichen Festpreis, erläutert der Chef.

Das zweite Geschäftsfeld ist das von Hardwarebro.de. Dort, so Fabio Martin, finde zu 95 Prozent der Handel mit Geräten aus dem sogenannten Widerrufsrecht statt. Es funktioniert so: Wenn ein Kunde in der Regel bei den Großen der Branche ein Gerät kauft, hat er laut Gesetz das Recht, dieses innerhalb von vier Wochen zurückzugeben. Die Ketten jedoch können PC, Notebooks, Tablets und Co. nicht mehr verkaufen – also sichern sich Anbieter wie Hardwarebro.de diese Ware. Vorteil des Kunden: Das Gerät ist günstiger, er hat die Gewissheit, dass es funktioniert.

„Unsere beiden Kanäle sind das Online- und Reseller-Geschäft“, erklärt Fabio Martin. Zwar gibt es an der Sudweyher Straße auch ein Ladengeschäft, doch das ist zurzeit aufgrund einer knappen Personaldecke nur am Sonnabendvormittag geöffnet. Aufgeben jedoch möchte es Fabio Martin nicht. Für ihn sei der Laden nämlich unter anderem so etwas wie ein Showroom. „Und wir liegen hier sehr zentral“, sagt er.

Für die Zukunft plant der eingefleischte IT-Mann Größeres. Neben dem Standort an der Sudweyher Straße sieht er sich nach einem Platz für einen Neubau um. Als er das jetzige Areal im Jahr 2015 erworben habe, sei er noch davon ausgegangen, genug Platz zu haben, meint Martin. Doch weit gefehlt: Angesichts dessen, dass es sowohl mit Hardwarebro.de und vor allem mit dem FM-Systemhaus immer weiter nach oben gehe, werde es im Herzen Sudweyhes langsam aber sicher zu eng.

Allerdings ist es nicht gerade leicht, für ein IT-Unternehmen wie das von Fabio Martin einen geeigneten Platz zu finden. Dabei geht es weniger um die Verkehrsanbindung. Vielmehr steht Frage der Leitungsanbindung im Mittelpunkt. Für Fabio Martin und seine Mannschaft müssen nämlich mindestens 40 Gigabyte-Leitungen her. Und es stellt sich die Frage: Wo sind die geeigneten Backbones? Darunter verstehen Telekommunikationsfachleute Datenknotenpunkte. Beide Voraussetzungen müssen am neuen beziehungsweise zusätzlichen Standort gegeben sein. Hinzu kommt, dass alle Systeme redundant ausgelegt sein sollen: Fällt eines aus, arbeitet das andere weiter.

Dies alles unter einen Hut zu bekommen, sei nicht einfach, weiß Fabio Martin. Und dies wüssten inzwischen auch die Wirtschaftsförderer der Gemeinde Weyhe. Sie brüten seit einiger Zeit an dieser Frage. Immerhin ist eines für Fabio Martin sicher: Verlassen werde er mit seinen beiden Unternehmen die Gemeinde nicht, denn seine Kunden, Mitarbeiter und er seien hier verwurzelt.