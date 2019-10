Zwei Jugendliche wurden leicht verletzt (Symbolbild). (Björn Hake)

Weyhe. Bei einem Unfall auf einem Parkplatz an der Bremer Straße nahe einem Verbrauchermarktes in Erichshof sind am Montag gegen 16.25 Uhr zwei Jugendliche leicht verletzt worden. Ein 38-jähriger Autofahrer wollte vorwärts aus einer Parklücke ausparken. Er übersah dabei das Kleinkraftrad eines 15-jährigen Weyhers, der den Parkplatz befuhr. Bei dem Zusammenstoß stürzten er sowie der ebenfalls 15-jährige Beifahrer. Beide verletzten sich leicht.