Die beiden Kradfahrer sind bei dem Unfall leicht verletzt worden (Symbolbild). (Patrick Seeger/dpa)

Weyhe-Sudweyhe. Zwei Kradfahrer sind bei einem Unfall am späten Sonntagnachmittag in Sudweyhe leicht verletzt worden. Die beiden Fahrer fuhren auf der Sudweyher Straße und wollten nach links auf die Rieder Straße Richtung Bremen abbiegen. Im Kreuzungsbereich kollidierte einer der Kradfahrer mit dem Auto eines 30-jährigen Bremers. Der nachfolgende 51-jährige Kradfahrer musste stark abbremsen und stürzte. Beide Kradfahrer verletzten sich leicht. Laut Polizei entstand ein Sachschaden von circa 4000 Euro. Alle Unfallbeteiligten geben den Beamten zufolge an, bei Grünlicht gefahren zu sein. Die Polizei in Weyhe bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 04 21 / 8 06 60 zu melden.