Stuhr. Zwei Menschen sind bei einem Unfall am Dienstagnachmittag in Stuhr leicht verletzt worden. Zwei Oldenburger waren nach Angaben der Polizei gegen 15.30 Uhr auf der B 322 aus Seckenhausen kommend in Richtung Groß Mackenstedt unterwegs, als im Kreuzungsbereich der Blockener Straße ein 80-jähriger Stuhrer die B 322 in Richtung Heiligenrode überqueren wollte. Die Ampelanlage war zu dem Zeitpunkt außer Betrieb. Der Stuhrer übersah den heranfahrenden Wagen der Oldenburger und die Fahrzeuge kollidierten. Die beiden Oldenburger wurden dabei leicht verletzt. Der Schaden beläuft sich auf rund 13.000 Euro.