Zwei Menschen wurden vom Rettungsdienst vor Ort versorgt (Symbolbild). (Björn Hake)

Zwei Menschen sind am Donnerstagnachmittag um 16.40 Uhr bei einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Autos auf der Südumgehung Dreye verletzt worden. Wie die Polizei weiter mitteilt, mussten an der Kreuzung Kirchweyher Straße drei Autos bei Rot an der Ampel halten. Ein 44-jähriger Fahrer aus Selsingen übersah dies und fuhr mit seinem Auto zunächst auf einen Wagen auf, der auf ein weiteres geschoben wurde und auch dieses fuhr dadurch auf das vierte Fahrzeug auf. Den Gesamtschaden schätzen die Beamten auf etwa 15.500 Euro. Die zwei leicht verletzten Fahrer wurden am Unfallort vom Rettungsdienst versorgt.