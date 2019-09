Weyhe-Sudweyhe. Bei einem Verkehrsunfall am vergangenen Freitagmittag gegen 12 Uhr sind zwei Menschen in Sudweyhe leicht verletzt worden. Die Polizei teilt mit, dass die Unfallverursacherin in der Straße Im Mühlengrunde beim Abbiegen auf ein Grundstück ein entgegenkommendes Auto übersah. Die Fahrzeuge kollidierten. Die Fahrerin und die Beifahrerin des unfallverursachenden Autos wurden dabei leicht verletzt.