Im Landkreis Diepholz hat es zwei neue Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben (Symbolbild). (Jean-Christophe Bott/DPA)

Der Landkreis Diepholz hat am Dienstag zwei weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus vermeldet. Bei den Gestorbenen handelt es sich nach Kreisangaben um einen 81-jährigen Bewohner des DRK-Seniorenheims Barrien und einen 81-jährigen Mann aus dem südlichen Kreisgebiet. Somit sind im Landkreis bisher 77 Menschen mit einer bestätigten Covid-19-Infektion gestorben.

In der „Seniorenresidenz am Park“ in Sulingen wurden darüber hinaus weitere fünf positive Covid-19-Befunde unter den Bewohnern und zwei unter den Mitarbeitenden festgestellt. Insgesamt verzeichnete der Kreis am Dienstag 17 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Damit sind gegenwärtig 93 Menschen im Landkreis akut positiv auf das Virus getestet worden. Die Gesamtzahl der Fälle beläuft sich nun auf 4141.

In den Kliniken des Kreises werden zurzeit neun Patienten mit einem Corona-Verdacht oder einer laborbestätigten Infektion behandelt. Ein Patient wird intensivmedizinisch versorgt und beatmet. 553 Menschen befinden sich in Quarantäne. 3971, bei denen das Coronavirus nachgewiesen wurde, konnten daraus entlassen werden.