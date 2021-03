Zwei neue Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus hat der Landkreis Diepholz am Mittwoch vermeldet (Symbolbild). (Tom Weller/DPA)

Im Landkreis Diepholz hat es zwei weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben. Bei den Verstorbenen handelt es sich nach Verwaltungsangaben um eine 74-jährige Bewohnerin des Hansa-Pflegezentrums in Brinkum und einen 81-jährigen Mann aus dem südlichen Kreisgebiet. Damit sind im Kreis bisher 87 Menschen mit einer bestätigten Covid-19-Infektion gestorben.

Am Mittwoch verzeichnete der Landkreis außerdem 32 Corona-Neuinfektionen. Bei sechs bereits positiv Getesteten wurde zudem die britische Mutation B.1.1.7 nachgewiesen. Derzeit sind 106 Menschen im Kreis nachweislich mit Corona infiziert. Die Zahl der insgesamt bestätigtem Fälle steigt auf 4673. In den Kliniken werden zurzeit neun Patienten mit einem Corona-Verdacht oder einer laborbestätigten Infektion behandelt. Zwei Patienten werden intensivmedizinisch versorgt, einer davon mit Beatmung. Der Inzidenzwert des Niedersächsischen Landesgesundheitsamts (NLGA) lag für den Landkreis am Mittwochmorgen bei 41.

Der Landkreis weist außerdem daraufhin, dass online unter www.arztauskunft-niedersachsen.de Infos zu finden sind, welche Arztpraxen in der Region bereits Schnelltests anbieten. Dazu muss im Suchkriterium „Besonderheiten“ die Einstellung „Corona-Schnelltest“ ausgewählt werden.