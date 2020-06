Im Landkreis Diepholz gibt es zwei Corona-Neuinfektionen (Symbolbild). (DENIS BALIBOUSE/DPA)

Landkreis Diepholz. Der Landkreis Diepholz hat am Montag zwei Neuinfektionen mit dem neuartigen Coronavirus gemeldet. Damit sind im Kreisgebiet gegenwärtig zehn Menschen akut an Covid-19 erkrankt. Die Gesamtzahl der bestätigten Corona-Fälle beläuft sich auf 383. Insgesamt sind 26 Menschen aus dem Kreis bisher in Zusammenhang mit der Viruserkrankung gestorben. 347 Corona-Patienten konnten aus der Quarantäne entlassen werden. Aktuell befinden sich noch 28 Menschen in Quarantäne. Dazu zählen sowohl alle bestätigten Erkrankten als auch die ermittelten Kontaktpersonen mit erhöhtem Infektionsrisiko. In den Kliniken des Landkreises Diepholz werden momentan acht Patienten mit einem Corona-Verdacht oder einer bestätigten Infektion behandelt, teilt der Landkreis weiter mit.