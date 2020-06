Der erste Unfall mit zwei beteiligten Lastwagen geschah am Montagvormittag auf der A 1 im Bereich Brinkum. (NONSTOPNEWS)

Zwei schwere Lastwagen-Unfälle hat es am Montagvormittag in der Gemeinde Stuhr gegeben – ein Fahrer ist dabei leicht verletzt worden. Zunächst kollidierten ein Sattelzug und eine Zugmaschine auf der A 1 Richtung Hamburg zwischen den Anschlussstellen Brinkum und Arsten. Wie Christian Meinen schilderte, der Sprecher der Brinkumer Ortsfeuerwehr, hatten die beiden LKW-Fahrer ihre Fahrzeuge eigenständig verlassen, der Rettungsdienst versorgte sie. Die Feuerwehr musste an beiden Unfallfahrzeugen die Leck geschlagenen Dieseltanks abdichten sowie ausgelaufenen Diesel binden. Die nachgeforderte Gefahrgutstaffel aus Syke pumpte den Dieseltank des Sattelzuges in ein Behältnis um. Nach drei Stunden war der Einsatz für die Feuerwehr beendet, der Verkehr wurde einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt, was erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen nach sich zog. Der Stau auf dem rechten Fahrstreifen der Autobahn 1 führte laut Polizei bis zur Anschlussstelle Groß Ippener. Auch auf der Autobahn 28 staute sich der Verkehr bis zur Anschlussstelle Groß Mackenstedt. Dort passierte der zweite Unfall. Wie die Autobahnpolizei Ahlhorn mitteilte, wollte ein 55-jähriger Mann aus Syke den Stau vermutlich umfahren und verließ die A 28. Dazu wechselte er vom Überholfahrstreifen auf den Verzögerungsstreifen und zwang den nachfolgenden Verkehr auf dem rechten Fahrstreifen zu starken Bremsmanövern. Ein 64-jähriger Mann aus Wolfsburg schaffte es noch, seinen Sattelzug zum Stehen zu bringen. Der dann folgende Fahrer eines 7,5-Tonners, ein 27-Jähriger aus Syke, fuhr jedoch auf das Heck des Sattelzug-Aufliegers auf und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Er kam per Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Ortsfeuerwehr Groß Mackenstedt spricht von drei beteiligten Lastwagen, da der vorausfahrende Tanklastzug durch die Wucht des Aufpralls auf einen weiteren LKW geschoben worden sei. Die Feuerwehr trennte die Fahrzeuge und band auslaufende Betriebsstoffe ab. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 20 000 Euro.