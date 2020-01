Bei einem schweren Unfall auf der A1 ist der Fahrer eines Kleinlasters tödlich verunglückt. (Nonstopnews)

Nach einem schweren Unfall ist die A1 zwischen Stuhr und Brinkum in Richtung Hamburg/Bremen derzeit voll gesperrt. Ein Kleinlaster prallte dort auf einen Sattelzug. Der Fahrer des Kleinlasters - ein 54-Jähriger aus Bremerhaven - kam dabei nach Angaben der Polizei Delmenhorst ums Leben. Die Fahrerkabine des 7,5-Tonners sei komplett zerstört worden. Der 54-jährige Fahrer des LKW blieb unverletzt.

Weil bei dem Unfall Farbe ausgelaufen ist, wird die Sperrung der Fahrbahn voraussichtlich bis in die Abendstunden andauern. Die Polizei empfiehlt, den Bereich weiträumig zu umfahren. In Richtung Osnabrück besteht derzeit keine Sperrung.

Der Sachschaden an dem Kleinlaster und dem Auflieger des Sattelzuges wird auf insgesamt 70.000 Euro geschätzt.

Weiterer Unfall auf der A28

In Folge des Unfalls staute sich der Verkehr neben der A1 auch auf der A28. Ein Pkw-Fahrer übersah dort gegen 15 Uhr in Höhe des Dreiecks Delmenhorst das Stauende und fuhr einem Lkw auf. Dabei erlitt der Pkw-Fahrer schwere Verletzungen und musste zunächst von Einsatzkräften aus seinem Fahrzeug befreit und anschließend in ein Krankenhaus gefahren werden.

Wie die Polizeiinspektion Delmenhorst berichtet, musste die Fahrbahn in Richtung Bremen voll gesperrt werden. Der Verkehr wird derzeit an der Anschlussstelle Delmenhorst-Hasport abgeleitet. Wie lange die Bergung der Fahrzeuge noch dauert, ist unklar. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der auf mindestens 20.000 Euro geschätzt wird. Die Schäden am Lkw sind noch nicht beziffert. (haf/ var)

++ Dieser Artikel wurde um 17.01 Uhr aktualisiert. ++