Gleich zwei Unfälle musste die Polizei am Montagmorgen in Varrel aufnehmen (Symbolbild). (Björn Hake)

Gleich zwei Unfälle haben sich am Montagmorgen in Varrel ereignet. Der erste Unfall geschah gegen 9 Uhr an der Ecke An der Lake/Brandenburger Straße. Eine 55 Jahre alte Stuhrerin befuhr laut Polizeibericht mit ihrem Auto die Straße An der Lake in Richtung Varreler Feld. An der Einmündung zur Brandenburger Straße missachtete sie jedoch die Vorfahrt einer von rechts kommenden 36-jährigen Autofahrerin aus Stuhr. Bei dem folgenden Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Schaden von rund 3000 Euro. Wenig später krachte es dann nach Angaben der Polizei an der Einmündung der Meenheit zur Varreler Landstraße. Auf letzterer war um 10 Uhr eine 43-jährige Frau aus Delmenhorst mit ihrem Auto unterwegs, als plötzlich ein 66-jähriger Bremer mit seinem Wagen aus der Meenheit auf die Straße einbiegen wollte und es zur Kollision kam. Den entstandenen Schaden schätzen die Beamten auf 2000 Euro.