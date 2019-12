Bei den beiden Unfällen entstand ein Schaden von insgesamt rund 60 000 Euro (Symbolbild). (Björn Hake)

Stuhr. Auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Stuhr ist es am Sonntag gegen 17.40 Uhr zu zwei Auffahrunfällen in Folge gekommen. Laut Polizeiangaben wurden dabei insgesamt zwei Menschen leicht verletzt. Zunächst fuhr eine 29-Jährige aus Iserlohn mit ihrem Wagen auf dem Überholfahrstreifen im zweispurigen Bereich in Fahrtrichtung Hamburg. Zwischen der Anschlussstelle Groß Ippener und dem Autobahndreieck Stuhr musste sie aufgrund des dichten Verkehrs ihr Auto stark abbremsen. Ein 34-Jähriger aus Bremen fuhr aus Unachtsamkeit mit seinem Wagen auf. Auch eine 30-Jährige aus Bremen konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr mit ihrem Auto ebenfalls auf. Hierbei zog sie sich leichte Verletzungen zu. Sie wurde vor Ort durch die Besatzung eines Rettungswagens medizinisch betreut und zur weiteren Überprüfung in ein umliegendes Krankenhaus gefahren, so die Polizei. Die beiden auffahrenden Autos waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf etwa 18 000 Euro geschätzt.

Im weiteren Verlauf ereignete sich unmittelbar hinter diesem Unfall ein weiterer Auffahrunfall, berichten die Beamten weiter. So war ein 42-Jähriger aus Bargteheide mit seinem Auto auf dem Überholfahrstreifen in Richtung Hamburg unterwegs, als er aufgrund des vorausgegangenen Unfalls halten musste. Ein 38-Jähriger aus Rotterdam kam mit seinem Wagen hinter dem Bargteheider zum Stehen. Ein wiederum hinter dem 38-Jährigen fahrender 29-Jähriger aus Niederkassel erkannte das Halten aber zu spät und fuhr mit seinem Wagen auf das Auto des Rotterdamers auf. Dieser wurde wiederum auf den vor ihm stehenden Wagen geschoben. Dabei wurde die 28-Jährige Beifahrerin im dritten Auto leicht verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen in eine umliegende Klinik gefahren. Auch bei diesem Unfall waren alle drei Autos nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Schaden belief sich dabei auf etwa 40 000 Euro.

Für die Zeit der Unfallaufnahme musste der Überholfahrstreifen gesperrt werden, berichtet die Polizei. Gegen 19.30 Uhr konnte er wieder freigegeben werden.