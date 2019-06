In der Wohnanlage "Am Deichfluss" hat es am Sonnabend eine starke Rauchentwicklung gegeben. (Sebastian Kelm)

Stuhr-Moordeich. In einer Einrichtung für betreutes Wohnen an der Pablo-Picasso-Straße in Moordeich hat vergessenes, stark angebranntes Essen auf einem Herd am Sonnabend um 12.18 Uhr die Feuerwehr Stuhr auf den Plan gerufen. Laut Sprecher Christian Tümena kam zudem der Rettungsdienst. Denn zwei Bewohner des Hauses hatten Rauch eingeatmet und mussten ins Krankenhaus. Der fragliche Topf wurde von der Feuerwehr ins Freie gebracht, danach wurde ein Hochdrucklüfter eingesetzt, um den Rauch aus dem Gebäude zu drücken. Gewarnt hatte die Bewohner übrigens ein Rauchmelder, sie wählten wegen seines Signals den Notruf.