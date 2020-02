Beide Fahrer wurden ins Krankenhaus gebracht (Symbolbild). (Björn Hake)

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 1 im Bereich Stuhr sind am Donnerstag gegen 14.25 Uhr die Fahrer zweier Sattelzüge verletzt worden. Vor dem Unfall hatte sich zwischen dem Autobahndreieck Stuhr und der Anschlussstelle Groß Ippener in Fahrtrichtung Osnabrück ein Stau gebildet, teilte die Polizei mit.

Beim ersten unfallbeteiligten Sattelzug löste der automatische Bremsassistent aus, sodass eine Kollision mit dem Stauende verhindert werden konnte. Der Fahrer dieses Sattelzugs ist ein 41-jähriger Mann. Der Fahrer eines weiteren Sattelzugs, ein 50-Jähriger, fuhr trotz eingeleitetem Bremsmanöver auf. Beide Fahrzeugführer erlitten äußerlich keine sichtbaren Verletzungen, wurden aber in Kliniken gebracht. Aufgrund des Unfallgeschehens werden sie laut Polizei zunächst als schwer verletzt eingestuft.

Nach dem Unfall blockierten die beiden Sattelzüge beide Fahrstreifen in Richtung Osnabrück, sodass der Verkehr zunächst über den Seitenstreifen an der Unfallstelle vorbei geleitet werden musste. Danach wurde für die Bergungs- und Reinigungsarbeiten eine Vollsperrung ab dem Autobahndreieck Stuhr eingerichtet. Der Schaden wird auf etwa 60 000 Euro geschätzt. Die Sperrung sollte nach Polizeiangaben in den Abendstunden aufgehoben werden.