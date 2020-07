Die Polizei in Stuhr sucht Zeugen für zwei Einbruchsversuche (Symbolfoto). (Björn Hake)

Stuhr. Zu gleich zwei Einbruchsversuchen ist es in der Nacht zu Freitag in Stuhr gekommen. In Groß Mackenstedt wollte ein unbekannter Täter in eine Erdgeschosswohnung an der Siekstraße einsteigen. Laut Polizeibericht versuchte er dafür eine Außenjalousie aufzuschieben, um durch das Fenster in das Gebäudeinnere zu gelangen. Der Täter schaffte es jedoch nicht, in das Haus einzudringen. Der Tatzeitraum konnte nach Angaben der Polizei durch die Bewohner des Hauses auf die Zeit zwischen Mitternacht und etwa 8 Uhr am Freitagmorgen eingegrenzt werden.

Der zweite Einbruchsversuch ereignete sich dann in der Zeit zwischen Donnerstag, 22.30 Uhr, und Freitag, 11 Uhr im Ortsteil Heiligenrode. Dort versuchte ein Einbrecher in ein Einfamilienhaus am Rotdornweg einzudringen. Doch auch in diesem Fall blieb es lediglich bei dem Versuch. Mögliche Zeugen, die in den beiden Fällen Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in Tatortnähe geben können, werden gebeten sich telefonisch unter 04 21 / 8 06 60 mit der Polizei in Weyhe in Verbindung zu setzen.