60 Neuinfektionen hat der Landkreis Diepholz am Mittwoch verzeichnet (Symbolbild). (Tom Weller/DPA)

Landkreis Diepholz. Zwei weitere Menschen sind im Landkreis Diepholz im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben. Wie die Kreisverwaltung auf ihrer Homepage mitteilt, handelt es sich bei den beiden Personen um eine 90-Jährige sowie einen 61 Jahre alten Patienten, die beide aus dem südlichen Kreisgebiet kommen. Insgesamt sind somit bisher 40 Personen im Landkreis Diepholz im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben.

Außerdem hat der Landkreis Diepholz 60 Corona-Neuinfektionen an diesem Mittwoch verzeichnet. Somit sind nun gegenwärtig noch 255 Kreis-Bewohner nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Insgesamt hat die Kreisverwaltung bislang 2225 bestätigte Corona-Fälle überhaupt registriert. In der Grundschule Heiligenloh in Twistringen musste zudem eine weitere Klasse aufgrund eines Infektionsfalles in Quarantäne gehen. Dort werde weiterhin in Szenario B unterrichtet, heißt es.

Der Inzidenzwert der vergangenen sieben Tage pro 100 000 Einwohner beläuft sich nunmehr auf 118,38. Dieser Wert basiert auf den aktuellen Daten des Gesundheitsamts des Landkreises Diepholz. Aktuell befinden sich außerdem noch 1301 Personen im Landkreis Diepholz in Quarantäne. Dazu zählen sowohl alle bestätigten Corona-Fälle, als auch die ermittelten Kontaktpersonen mit erhöhtem Infektionsrisiko und auch Reiserückkehrer aus Risikogebieten, deren Testergebnis noch aussteht. 1930 Personen, bei denen das Coronavirus nachgewiesen worden ist, konnten inzwischen wieder aus der Quarantäne entlassen werden.

In den Kliniken des Landkreises Diepholz werden zurzeit 13 Patienten mit einem Corona-Verdacht oder einer laborbestätigten Infektion behandelt. Vier dieser Patienten werden intensivmedizinisch versorgt und auch beatmet.