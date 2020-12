Zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona, einer davon aus November, meldete der Landkreis Diepholz am Dienstag (Symbolbild). (Christian Beutler/DPA)

Zwei weitere Corona-Todesfälle hat es im Landkreis Diepholz gegeben. Bei den Verstorbenen handelt es sich laut Landkreis um eine bereits im November verstorbene 95-jährige Bewohnerin des Seniorenheims „Haus am Geestfeld“ und eine 89-jährige Bewohnerin der Pflegeeinrichtung „Landleben am Vilser Holz“. Somit sind im Landkreis nun bisher 54 Menschen mit bestätigter Corona-Infektion verstorben.

Mit 36 Neuinfektionen liegt die Zahl der Corona-Fälle derzeit bei 222. Aktuell sind 1101 Kreisbewohner in Quarantäne. In den Kliniken des Kreises werden zurzeit 20 Patienten in Verbindung mit Corona behandelt, drei intensivmedizinisch mit Beatmung.

Wie der Landkreis weiter mitteilt, bleibt das Testzentrum in Twistringen über Weihnachten geschlossen, da die Labore dann ihre Arbeit einstellen. Wer über die Feiertage Symptome entwickelt oder Kontakt zu Infizierten hatte, sollte sich in Quarantäne begeben und nach den Festtagen einen Termin beim Hausarzt oder im Testzentrum vereinbaren. Auch, „wer über die Feiertage einen positiven Corona-Befund erhält“ muss direkt in häusliche Quarantäne. „Nach den Feiertagen erfolgt eine Kontaktaufnahme durch das Gesundheitsamt“, heißt es. Die Quarantäne-Pflicht gilt auch bei einem positiven Befund bei einem Schnelltest. In diesen Fällen muss auch eine PCR-Kontrolluntersuchung erfolgen. Für Jeden mit positivem Befund gilt, die Kontaktpersonen zu informieren und eine Liste mit Kontaktdaten zu erstellen. Der Landkreis appelliert auch an die Bürger, über die Feiertage die Notfallambulanzen nur bei schweren Krankheitsverläufen oder in Notfällen aufzusuchen.