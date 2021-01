15 Corona-Fälle sind im Hansa Pflegezentrum Brinkum bestätigt worden. Dort soll diese Woche erneut eine Reihentestung erfolgen (Symbolbild). (Tom Weller/DPA)

Landkreis Diepholz. Zwei weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus hat der Landkreis Diepholz vermeldet. Bei den Verstorbenen handelt es sich demnach um eine 67-jährige Frau aus dem südlichen Kreisgebiet sowie einen 84-jährigen Mann aus dem Nordkreis. Insgesamt sind somit bisher 62 Menschen im Landkreis Diepholz mit einer bestätigten Covid-19-Infektion verstorben. Außerdem meldete die Kreisverwaltung am Montag 31 Neuinfektionen mit dem Virus seit vergangenem Donnerstag. Gegenwärtig sind nun 150 Kreis-Bewohner nachweislich infiziert. Dazu zählen auch 15 positiv getestete Bewohner und Mitarbeiter im Hansa Pflegezentrum Brinkum. Eine erneute Reihentestung in der Einrichtung soll im Verlauf dieser Woche erfolgen.

Insgesamt hat der Landkreis bislang 3463 Corona-Fälle überhaupt registriert. Aktuell befinden sich 735 Kreis-Bewohner in Quarantäne. Dazu zählen neben allen bestätigten Fällen auch Kontaktpersonen und Reiserückkehrer aus Risikogebieten, deren Ergebnis noch aussteht. 3251 Personen, bei denen das Coronavirus nachgewiesen wurde, konnten aus der Quarantäne entlassen werden. In den Kliniken des Landkreises werden zurzeit 24 Patienten mit einem Corona-Verdacht oder einer laborbestätigten Infektion behandelt. Drei Patienten werden intensivmedizinisch versorgt, einer mit Beatmung.