Landkreis Diepholz. Erneut sind im Landkreis Diepholz zwei Menschen am Coronavirus gestorben. Dabei handelt es sich nach Angaben der Verwaltung um einen 82-jährigen Mann aus dem südlichen Bereich des Landkreises und einen 78-jährigen Mann aus dem nördlichen. Insgesamt stehen bisher 20 Todesfälle im Landkreis in Verbindung mit der Viruserkrankung Covid-19. Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen stieg am Dienstag auf 316. Aktuell sind 61 Menschen im Landkreis erkrankt. 235 Corona-Patienten konnten aus der Quarantäne entlassen werden. Mehr als 150 der bestätigten Erkrankten und der ermittelten Kontaktpersonen mit erhöhtem Infektionsrisiko befinden sich noch in Quarantäne. Zurzeit werden 20 Patienten mit einem Corona-Verdacht oder einer bestätigten Infektion stationär behandelt. Davon werden zwei intensivmedizinisch versorgt.

Der Landkreis Diepholz erwägt nun ergänzend zu der Rechtsverordnung des Landes die Einführung einer Maskenpflicht, berichtet Landrat Cord Bockhop. Ab nächster Woche solle das Tragen sogenannter Alltagsmasken in Krankenhäusern, Heimen, Geschäften sowie in Bussen, Taxis und in öffentlichen Einrichtungen Vorschrift sein. Auch bei der Abholung von Kindern aus der Notbetreuung in Schulen oder Kindertagesstätten, auf Pausenhöfen, im Schulbus und bei der Beförderung von Erntehelfern soll das Tragen von einem Mund-Nasen-Schutz zur Pflicht werden.

Hintergrund für diese Entscheidung sind die seit Montag geltenden Corona-Lockerungen. „Mit der Öffnung des Einzelhandels für Geschäfte bis 800 Quadratmeter Verkaufsfläche und der geplanten Wiederaufnahme des Schulbetriebs ist es nicht immer möglich, die vorgegebenen Abstandsregelungen einzuhalten“, erklärt Bockhop. „Nun gilt es, angemessene Maßnahmen zum Schutz vor Neuinfektionen zu treffen“, so der Landrat. Der Landkreis möchte jedoch zunächst abwarten, ob eine solche Entscheidung auf Landesebene getroffen wird. Sollte dies bis Ende dieser Woche nicht geschehen, werde der Kreis selbst eine Maskenpflicht einführen, so Bockhop.

Als Alltagsmaske soll jeder Schutz vor Mund und Nase genutzt werden dürfen, der aufgrund seiner Beschaffenheit geeignet ist, eine Ausbreitung von übertragungsfähigen Tröpfchenpartikeln durch zum Beispiel Husten oder Niesen zu verringern. Auch selbst geschneiderte Masken, Schals und Tücher seien Alternativen. Der Landkreis hatte in den vergangenen Wochen bereits auf die Eigenverantwortlichkeit hinsichtlich der Beschaffung geeigneter Schutzausrüstung hingewiesen. „Viele Bürgerinnen und Bürger sind der dringenden Empfehlung einer Maskennutzung bereits nachgekommen. Vielerorts habe ich in den vergangenen Tagen schon Menschen mit selbstgenähten Stoffmasken gesehen. Auch der Einzelhandel bietet inzwischen seit dieser Woche wieder an vielen Stellen entsprechende Masken an“, so der Landrat weiter. „Ich möchte aber nochmals betonen, dass sich die geplante Maskenpflicht nicht auf die schon knappen professionellen Schutzmasken bezieht, die dem medizinischen und pflegerischem Personal vorbehalten sein sollten. Daher möchte ich mich bei allen Vereinen, Gruppen und Einzelpersonen bedanken, die zurzeit Mund- und Nasenschutz herstellen. Darüber hinaus kann jeder selbst einen solchen Schutz herstellen und es gilt selbstverständlich auch weiterhin, den Sicherheitsabstand und die Hygieneregeln unbedingt einzuhalten“, betonte der Landrat. Bei Bewegung unter freiem Himmel, insbesondere bei Spaziergängen und Sport, soll das Tragen von Masken nicht verpflichtend sein. Auch Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr werden von der Pflicht befreit.